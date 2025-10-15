У Харкові судитимуть чоловіка, який добровільно працював з окупантами

Судитимуть колаборанта, який працював в окупаційній поліції під час захоплення міста Ізюм.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори Харківської обласної прокуратури затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно 53-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, під час окупації Ізюмського району місцевий мешканець вступив у злочинну змову з ворогом, перейшовши на його бік.

Чоловік з червня по вересень 2022 року обіймав посаду «поліцейського патрульно-постової служби» у незаконно створеному «Изюмском отделе полиции».

На посаді колаборант продовжував працювати до звільнення території Збройними Силами України.

Обвинувачений перебуває в розшуку. Його судитимуть заочно у Шевченківському районному суді Харкова.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости