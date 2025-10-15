Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:59
Просмотров: 31

У Харкові судитимуть чоловіка, який добровільно працював з окупантами

У Харкові судитимуть чоловіка, який добровільно працював з окупантами

Судитимуть колаборанта, який працював в окупаційній поліції під час захоплення міста Ізюм.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори Харківської обласної прокуратури затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно 53-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, під час окупації Ізюмського району місцевий мешканець вступив у злочинну змову з ворогом, перейшовши на його бік.

Чоловік з червня по вересень 2022 року обіймав посаду «поліцейського патрульно-постової служби» у незаконно створеному «Изюмском отделе полиции».

На посаді колаборант продовжував працювати до звільнення території Збройними Силами України.

Обвинувачений перебуває в розшуку. Його судитимуть заочно у Шевченківському районному суді Харкова.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 