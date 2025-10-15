Кількість молодиків з України, які шукають захисту в Німеччині, зросла вдесятеро

Після пом’якшення Україною правил виїзду з країни для чоловіків віком від 18 до 22 років кількість молодих українців, які приїжджають до Німеччини, зросла вдесятеро.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Die Welt.

Скасування заборони на виїзд для працездатних українських чоловіків у віці від 18 до 22 років призвело до збільшення кількості заявок на захист від цієї групи з приблизно 100 на тиждень до того, як постанова набула чинності, до приблизно 1 000 на тиждень», повідомила речниця Федерального міністерства внутрішніх справ в інтерв’ю Funke Media Group.

Наскільки це «тимчасове явище», наразі неможливо оцінити «в цей час», кажуть в МВС Німеччини.

Загальна кількість людей з України, які шукають захисту в Німеччині, також зросла влітку.

За даними Міністерства внутрішніх справ, у травні 2025 року через «безплатну» систему реєстрації було розподілено 7 961 особу з України, порівняно з 11 277 у серпні та 18 755 у вересні.

Згідно з повідомленням, станом на 4 жовтня 2025 року в Центральному реєстрі іноземців було зареєстровано загалом 1 293 672 особи, які втекли до Німеччини з лютого 2022 року у зв’язку з війною в Україні.

