ТЦК активізували перевірки військового обліку

Понад 47 тисяч штрафів за порушення правил військового обліку зафіксовано цьогоріч.

Про це йдеться в публікації Опендатабот.

Станом на початок жовтня 2025 року в Україні зареєстровано 47 046 проваджень. З них 14 454 вже завершені. Найактивнішим став липень, коли було відкрито 7 595 справ – на третину більше, ніж у середньому за місяць.

Харківщина у цьому показнику на п’ятому місці.

18 регіонів України мають більш ніж тисячу відкритих проваджень за 2025 рік. Абсолютними лідерами стали:

Київ – 7 163 провадженьСумщина – 4 251Одещина – 3 995Дніпропетровщина – 3 846Харківщина – 3 349

Переважна більшість оштрафованих – чоловіки віком від 25 до 45 років, таких випадків близько 80%. На жінок загалом відкрито 98 проваджень через несплачені штрафи – 0,2% від загальної кількості.

