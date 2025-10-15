Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:37
Просмотров: 33

ТЦК активізували перевірки військового обліку

ТЦК активізували перевірки військового обліку

Понад 47 тисяч штрафів за порушення правил військового обліку зафіксовано цьогоріч.

Про це йдеться в публікації Опендатабот.

Станом на початок жовтня 2025 року в Україні зареєстровано 47 046 проваджень. З них 14 454 вже завершені. Найактивнішим став липень, коли було відкрито 7 595 справ – на третину більше, ніж у середньому за місяць.

Харківщина у цьому показнику на п’ятому місці.

18 регіонів України мають більш ніж тисячу відкритих проваджень за 2025 рік. Абсолютними лідерами стали:

Київ – 7 163 провадженьСумщина – 4 251Одещина – 3 995Дніпропетровщина – 3 846Харківщина – 3 349

Переважна більшість оштрафованих – чоловіки віком від 25 до 45 років, таких випадків близько 80%. На жінок загалом відкрито 98 проваджень через несплачені штрафи – 0,2% від загальної кількості.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 