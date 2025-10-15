Сегодня 18:32
На Харківщині, як і в інших регіонах країни, застосовані аварійні графіки відключень
Введено екстрені відключення світла на Харківщині та інших областях України.
Про це повідомляє Міненерго.
«Через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі України в усіх регіонах, крім Донецької та частини Чернігівської областей застосовані аварійні графіки відключень», – йдеться у повідомленні.
Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру.