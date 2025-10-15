Другое
Сегодня 18:57
Підозрюваного у вбивстві чоловіка на Харківщині взято під варту

Смертельне побиття у Валках: апеляційну скаргу прокуратури задоволено — підозрюваного взято під варту в залі суду.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Як повідомлялося раніше, за процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області 37-річному чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, 8 вересня 2025 року в місті Валки підозрюваний прийшов до квартири 47-річного знайомого. У коридорі між ними виникла словесна суперечка. Підозрюваний раптово вдарив знайомого кулаком у тулуб, а потім — ліктем у голову. 23 вересня потерпілий помер у реанімаційному відділенні лікарні від отриманих травм.

Прокурор у суді наполягав на триманні під вартою, однак суд відмовив та задовольнив клопотання захисника, обравши запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Прокуратура не погодилася з цим рішенням та подала апеляційну скаргу, яку 15 жовтня задоволено.

Ухвалу суду першої інстанції скасовано. До підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Підозрюваного взято під варту в залі суду.

Ухвала Харківського апеляційного суду не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

