Війні росії проти Україні буде покладено край – Гегсет

Під керівництвом президента США Дональда Трампа та разом із союзниками в Європі війні Росії проти України буде покладено край.

Про це сказав очільник Пентагону Піт Гегсет на початку засідання Координаційної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн в Брюсселі в середу, 15 жовтня, пише Кореспондент.

«Під непохитним керівництвом президента Трампа, і зокрема, разом з нашими європейськими союзниками, ми покладемо край війні в Україні. Війна має закінчитися. Як ми бачили, як він робив у Газі та на Близькому Сході, президент Трамп знає, як кувати мир, та створювати можливості в ситуаціях і сценаріях, де мир здається далеким. Він і тільки він має здатність це зробити. Ця війна не розпочалася за часів президента Трампа, але вона закінчиться за його правління. Тож скористаймося цим моментом, рішуче куватимемо мир в Україні та принесемо мир силою», – заявив Геґсет.

Він попередив, що якщо «не буде шляху до миру в короткостроковій перспективі, то Сполучені Штати разом з нашими союзниками вживуть необхідних заходів, щоб нав’язати росії ціну за її продовження агресії».

«Якщо ми повинні зробити цей крок, військове міністерство США готове зробити свій внесок таким чином, як це можуть зробити лише Сполучені Штати», – підкреслив міністр.

За словами Гегсета, є розуміння того, що «найефективнішими стримуючими факторами російської агресії є, по-перше, смертоносне, боєздатне НАТО під керівництвом Європи, і, по-друге, боєздатна українська армія, здатна захистити себе і таким чином продовжувати стримувати російську агресію вздовж кордону НАТО».

«Знову ж таки, мир через силу», – резюмував шеф Пентагону.

Агентство Телевидения Новости