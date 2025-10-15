Данія надає понад $170 млн Україні на оборону

Данія надає 1,1 мільярда данських крон (це орієнтовно $171 мільйон), щоб посилити обороноздатність України. Це частина 27 пакету допомоги, який анонсували раніше.

Як пише видання Бабель, про це повідомляє данське Міноборони.

Ці кошти підуть на підтримку українського флоту, технічне обслуговування танків. Також частину грошей спрямують на пальне та допомогу з реабілітацією — ці програми координує НАТО.

Також передбачено кошти на постачання пального та підтримку у сфері реабілітації — обидва напрями реалізуються під егідою НАТО, а також на навчання та підготовку українських військових — це лише частина ініціатив.

Крім того, 400 мільйонів крон ($62 мільйони) витратять на тренувальне обладнання для військових.

Загалом 27-го пакета допомоги Україні від Дані передбачає донорські внески майже на 2,7 мільярда крон (приблизно $421,0 мільйона) у 2025–2028 роках. З цієї суми 1,6 мільярда крон (приблизно $249,6 мільйона) спрямують, щоб купити дрони, боєприпаси та ракети через українську оборонну промисловість.

