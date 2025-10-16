Другое
Сегодня 10:00
На Харківщині агент рф готував теракт: саморобною вибухівкою планував підірвати авто військових

На Харківщині агент рф готував теракт: саморобною вибухівкою планував підірвати авто військових

У місті Лозова Харківської області затримано російського агента, який готував підрив авто ЗСУ за допомогою саморобного вибухового пристрою.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисник планував дистанційно активувати вибухівку в момент, коли до замінованого транспорту наблизяться українські військові.  Співробітники СБУ затримали агента, коли він намагався закласти вибухівку під військове авто.

Виконавцем замовлення рф виявився 53-річний місцевий безробітний, який потрапив до уваги окупантів на Телеграм-каналах з пошуку «легких грошей».

За інструкціями куратора агент спочатку відстежив службовий автомобіль, а потім власноруч виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП), який мав намір начинити гайками для посилення уражаючої дії.

Під час обшуків у затриманого вилучено готовий СВП, замаскований під вогнегасник, інші складові до вибухівки, а також смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

