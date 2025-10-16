Удари по енергетиці та цивільних: наслідки нічної атаки на Україну

У ніч з 15 на 16 жовтня росіяни запустили по Україні понад 300 ударних дронів та 37 ракет, з них значну кількість балістичних. У Харківській області били по критичній інфраструктурі та по частині ДСНС.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Під атакою сьогодні була інфраструктура Вінниччини, Сумщини, Полтавщини.

«На Чернігівщині по Ніжину вдарили – пошкодили пошту, одна людина поранена. У Харківській області били по критичній інфраструктурі, по частині ДСНС. Є поранені», – йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, росіяни застосовують подвійний терор – б’ють «шахедами» з касетними боєприпасами, завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників та енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень.

Як повідомили в ДТЕК, вночі окупанти завдали ударів дронами та ракетами по енергетичній інфраструктурі ДТЕК Нафтогаз. Внаслідок атаки робота об’єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена.

Агентство Телевидения Новости