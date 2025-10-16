«Все, що можемо, переносимо під землю»: на Харківщині гвардійці провели навчальні збори

На Північно-Слобожанському напрямку відбулися навчально-методичні збори за участі гвардійців 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» та фахівців технічної частини Східного оперативно-територіального об’єднання НГУ. Під час зустрічі учасники обмінялися досвідом щодо підвищення безпеки, ефективності логістики та захисту техніки від ворожих дронів.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

Під час зборів гвардійці обговорили заходи для підвищення життєстійкості логістики на Слобожанських напрямках і вдосконалення системи технічного забезпечення.

«Серед найгостріших викликів – необхідність підтримання життєстійкості логістики на Північно- та Південно-Слобожанському напрямках. Ми перебуваємо під постійною загрозою не лише ударних дронів та ракет, але й КАБів російських загарбників. Наша відповідь проста: розосередили об’єкти, техніку та людей. Все, що можемо, те переносимо під землю, зокрема так зробили з нашою ремонтною базою», – зазначив керівник зборів Юрій.

Гвардійці продемонстрували приклади розосередження техніки, озброєння та боєприпасів, а також інженерні рішення для укриття об’єктів. Особливу увагу приділили обладнанню машин засобами пасивного й активного антидронового захисту.

«Подібні зустрічі дають можливість обмінятися досвідом та покращити взаємодію між підрозділами. Кожному підрозділу є чим похвалитися, у кожного своє «ноу-хау», – зазначив офіцер НГУ Олександр.

Нацгвардійці підкреслюють, що через велику кількість різних моделей озброєння та техніки з різних країн зросли вимоги до умов їх зберігання, обслуговування та експлуатації.

Під час зборів фахівці зосередилися на практичних аспектах інновацій у підрозділах і готовності техніки до виконання службово-бойових завдань. Завершальним етапом стало заслуховування керівників підрозділів щодо стану технічного забезпечення.

