Сегодня 10:40
Четверо людей постраждали внаслідок ударів по об’єктах інфраструктури на Харківщині

Четверо людей постраждали внаслідок ударів по об'єктах інфраструктури на Харківщині

Вночі 16 жовтня військові рф завдали комбінованого удару по об’єктах інфраструктури у Харківській області. Постраждали четверо людей.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

«Через кількагодинну безперервну комбіновану ракетно-дронову атаку виникли пожежі у Богодухівському, Ізюмському та Лозівському районах області», – йдеться в повідомленні.

Ліквідація наслідків обстрілів триває. На місцях працюють вогнеборці та піротехніки ДСНС.

