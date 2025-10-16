Четверо людей постраждали внаслідок ударів по об’єктах інфраструктури на Харківщині

Вночі 16 жовтня військові рф завдали комбінованого удару по об’єктах інфраструктури у Харківській області. Постраждали четверо людей.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

«Через кількагодинну безперервну комбіновану ракетно-дронову атаку виникли пожежі у Богодухівському, Ізюмському та Лозівському районах області», – йдеться в повідомленні.

Ліквідація наслідків обстрілів триває. На місцях працюють вогнеборці та піротехніки ДСНС.

