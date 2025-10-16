Рф запустила по Україні 320 БпЛА та 37 ракет: основний напрямок удару – Полтавщина та Харківщина

У ніч на 16 жовтня, починаючи з 20:00 15 жовтня, окупанти завдали комбінованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Для атаки окупанти використали 357 засобів повітряного нападу – 37 ракет, 28 з яких – балістичні, та 320 БпЛА різних типів.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Для ударів по Україні у ніч на 16 жовтня росіяни застосували:

320 ударних БпЛА Shahed, «Гербера» та безпілотники інших типів із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – із них близько 200 «шахедів»;2 аеробалістичних ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської області;26 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23» – райони пусків ТОТ АР Крим та Курська й Воронезька області;2 крилатих ракети «Іскандер-К» – райони пусків ТОТ АР Крим та Ростовська область;7 керованих авіаційних ракет Х-59.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 10:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 288 повітряних цілей:

283 БпЛА Shahed, «Гербера» та безпілотники інших типів;5 керованих авіаційних ракет Х-59.

Також 18 російських ракет локаційно втрачені.

Зафіксовано прямі влучання 14 ракет та 37 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих цілей та уламків на двох локаціях.

Агентство Телевидения Новости