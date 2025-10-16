Житель Харківщини допомагав росіянам розграбовувати підприємства під час окупації: рішення суду

На початку березня 2022 року, коли Вовчанськ перебував під контролем рф, місцевий житель добровільно почав співпрацювати з окупантами. Чоловік узяв на себе координацію розграбування низки об’єктів, серед яких – приміщення підрозділу Національної гвардії України, склади Вовчанського м’ясокомбінату та цукрового заводу в селищі Білий Колодязь Чугуївського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Майно та продукти, здобуті внаслідок цих злочинних дій, чоловік передавав військовим рф. Частину викраденого він продавав місцевим жителям.

Після звільнення території Збройними Силами України на м’ясокомбінаті було зафіксовано масштабну нестачу товарно-матеріальних цінностей. Сума завданих збитків перевищила 6 млн гривень.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав 41-річного чоловіка винним у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, строком на 15 років, а також із конфіскацією майна. Вирок було ухвалено Київським районним судом Харкова.

У судовому засіданні обвинувачений своєї вини не визнав. Він і його захисник подали апеляційні скарги, в яких просили скасувати вирок та ухвалити новий – виправдувальний, посилаючись на недоведеність вини.

Однак колегія суддів зазначила, що суд першої інстанції належним чином дослідив усі докази у справі. Вони не викликають сумнівів і повністю підтверджують обґрунтованість висновків, викладених у вироку.

Ухвалою Харківського апеляційного суду апеляційні скарги залишено без задоволення, вирок – без змін.

Агентство Телевидения Новости