Три райони Харківщини зазнали обстрілів за добу: поліція показала наслідки
Впродовж доби російські війська завдавали удари по Ізюмському, Куп’янському та Лозівському районах. Постраждали четверо людей.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
У селі Андріївка Донецької територіальної громади через атаки окупантів постраждали чоловіки 46 та 49 років. Через обстріли у селі Старий Мерчик поранено 34-річного та 56-річного чоловіків. Постраждалих доставили до медичного закладу.
У Куп’янському районі внаслідок обстрілів пошкоджено будинки.
У Лозівському районі ударні безпілотники влучили поряд з лініями електропередач.
Через російські обстріли на території населених пунктів Ізюмського району горіла суха трава.