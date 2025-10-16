Другое
Сегодня 11:51
Просмотров: 51

Три райони Харківщини зазнали обстрілів за добу: поліція показала наслідки

Три райони Харківщини зазнали обстрілів за добу: поліція показала наслідки

Впродовж доби російські війська завдавали удари по Ізюмському, Куп’янському та Лозівському районах. Постраждали четверо людей.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

У селі Андріївка Донецької територіальної громади через атаки окупантів постраждали чоловіки 46 та 49 років. Через обстріли у селі Старий Мерчик поранено 34-річного та 56-річного чоловіків. Постраждалих доставили до медичного закладу. 

У Куп’янському районі внаслідок обстрілів пошкоджено будинки. 

У Лозівському районі ударні безпілотники влучили поряд з лініями електропередач.

Через російські обстріли на території населених пунктів Ізюмського району горіла суха трава. 

Агентство Телевидения Новости

