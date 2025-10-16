По енергосистемі та газонафтовій інфраструктурі Харківщини рф завдала 12 ракетних і 56 ударів БпЛА

За останню добу Харківська область зазнала масованого комбінованого обстрілу, який розпочався біля 23:00 15 жовтня й тривав до ранку 16 жовтня.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Останній удар стався о 7:30 – кількома ракетами й «шахедами» по енергетичному об’єкту в Лозівському районі, внаслідок чого понад 7000 абонентів наразі залишаються без електропостачання.

В області діють аварійні графіки відключень у зв’язку зі стабілізацією загальнонаціональної енергетичної системи.

Всього вночі окупанти завдали по енергетичній системі та газонафтовій інфраструктурі Харківщини 12 ракетних і 56 ударів БпЛА.

«Ворог застосовував тактику повторних ударів, щоб завдати максимального ураження людям, які приступили до ліквідації наслідків – підрозділам ДСНС і працівникам аварійних служб. Мобілізовано всі служби, створено відповідні штаби, які працюють цілодобово над ліквідацією наслідків ворожих обстрілів. Наше завдання – стабілізувати систему, ці удари не вплинули на проходження опалювального сезону», – зазначили в ОВА.

