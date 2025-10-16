У бюджет Харкова внесли зміни через грант ЄБРР та потреби комунальних підприємств

Харківська міська рада внесла зміни до бюджету громади на 2025 рік. Кошти спрямують на виплату зарплат працівникам комунальних підприємств, підтримку освітян, модернізацію метрополітену та придбання медичного обладнання.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 16 жовтня, на позачерговій сесії міськради.

Як повідомили в Департаменті бюджету і фінансів, це обумовлено наданням Європейським банком реконструкції та розвитку другого траншу гранту. Згідно з угодою, він спрямовується на виплату заробітної плати КП «Харківські теплові мережі», КП «Харківський метрополітен», КП «Салтівське депо» та КП «Тролейбусне депо №2».

Також місто отримало субвенцію на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 51,1 млн грн.

За рахунок перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень були збільшені видатки на:

облаштування когенераційних установок на об’єктах КП «Харківський метрополітен» – на 45,3 млн грн;придбання цифрового мамографа для міського перинатального центру – на 15,5 млн грн.

Агентство Телевидения Новости