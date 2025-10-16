Горбунова-Рубан залишила посаду заступниці мера Харкова

Заступниця харківського міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан завершила роботу у зв’язку з виходом на пенсію.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

У зверненні від міського голови Ігоря Терехова зазначено, що Горбунова-Рубан протягом багатьох років розвивала соціальну сферу та допомагала людям, які потребували підтримки.

«Ви стояли біля витоків багатьох важливих міських програм – від забезпечення належного рівня медичної допомоги й соціального захисту до організації гуманітарної підтримки під час війни», – йдеться в повідомленні.

Міська влада подякувала посадовиці за багаторічну службу, відданість та внесок у розвиток Харкова.

Агентство Телевидения Новости