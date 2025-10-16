Сегодня 14:40
Дрон окупантів прилетів по багатоповерхівці в Харкові, – Терехов (доповнено)
Окупанти завдали удару по Київському району Харкова.
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
«Зафіксовано удар ворожим бойовим дроном по Київському району. Попередньо – по багатоповерхівці», – зазначив Терехов.
Доповнено:
За уточненою інформацією, влучання відбулося біля багатоповерхівки.
За словами Терехова, без постраждалих. Обстеження місця ворожого удару триває.
«За попередньою інформацією, будинок не постраждав», – розповів мер.