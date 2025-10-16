Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:40
Просмотров: 104

Дрон окупантів прилетів по багатоповерхівці в Харкові, – Терехов (доповнено)

Дрон окупантів прилетів по багатоповерхівці в Харкові, – Терехов (доповнено)

Окупанти завдали удару по Київському району Харкова.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

«Зафіксовано удар ворожим бойовим дроном по Київському району. Попередньо – по багатоповерхівці», – зазначив Терехов.

Доповнено:

За уточненою інформацією, влучання відбулося біля багатоповерхівки.

За словами Терехова, без постраждалих. Обстеження місця ворожого удару триває.

«За попередньою інформацією, будинок не постраждав», – розповів мер.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 