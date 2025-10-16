Поширювали кремлівську пропаганду: на Харківщині викрили шанувальників рф

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду два обвинувальні акти.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 62-річний мешканець Харківщини систематично публікував у проросійських телеграм-чатах матеріали, що містили елементи кремлівської пропаганди.

Зокрема, коментуючи публікацію про річницю «визволення» Бєлгорода, він написав: «Осталось дождаться освобождения Харькова, что спасет Белгород и Шебекино от обстрелов». Також, реагуючи на новини про Саміт миру, заявив: «Не, приехать можно, чтобы за закрытыми дверями без представителей 404 обговорить церемониал принятия капитуляции».

У дописах фігурували формулювання на кшталт «специальная военная операция», а також — відверті образи українців.

Обвинувальний акт вже передано на розгляд до Харківського районного суду Харківської області. Чоловіку інкриміновано повторне поширення матеріалів, що виправдовують збройну агресію рф проти України та окупацію її територій (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Крім того, 52-річна працівниця наукового інституту у Харкові теж систематично поширювала антиукраїнські заяви у телеграм-каналах. У коментарі до допису щодо зростання загрози ракетних обстрілів з рф вона написала: «Не нужно было на Москву дроны свои направлять, а так получаете ответку – все справедливо».

Після ворожого авіаудару по Харкову влітку 2025 року, внаслідок якого була пошкоджена дитяча залізниця, жінка звинуватила у трагедії українську ППО: «Не врите, эта железная дорога детская не работает, а били правильно, так как рядом заводы, где производят беспилотники».

Вона принижувала українців і прославляла збройні сили держави-агресора. Обвинувачену судять за повторне виправдовування збройної агресії рф проти України (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України), а також розпалювання національної ворожнечі та ненависті (ч. 1 ст. 161 КК України). Справу розглядає Новобаварський районний суд Харкова.

63-річна жителька обласного центру, колишня вчителька початкових класів, у проросійських чатах систематично поширювала ворожу пропаганду, виправдовуючи дії держави-агресора. Зокрема, вона стверджувала, що в Україні панує «неонацизм» і «фашизм». Війну в Україні жінка називала «братским кровопролитием».

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури їй повідомлено про підозру за повторне поширення матеріалів, які виправдовують збройну агресію рф (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

