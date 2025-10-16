Другое
У Харкові п’яний чоловік вигнав дружину з дитиною з квартири

У Харкові п'яний чоловік вигнав дружину з дитиною з квартири

Поліцейські Харкова надали допомогу потерпілій жінці, яку чоловік вигнав з дому.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

За викликом виїхали поліцейські сектору протидії домашньому насильству Харківського РУП № 2. 

На вулиці правоохоронці виявили жінку з дитиною. Вона розповіла, що чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, ображав її, кидався у бійку та вигнав з квартири. Сам кривдник зачинився вдома та не відчиняв двері.

Потерпілу з дитиною працівники поліції на службовому автомобілі відвезли до Центру надання допомоги постраждалим від насильства. 

Порушника буде притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

