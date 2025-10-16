На Харківщині повернули державі землю вартістю близько 2 млн гривень

На Харківщині прокурори повернули державі землю Національної академії аграрних наук України, що була під прихованою орендою.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Харківська окружна прокуратура Харківської області забезпечила реальне виконання рішення суду про повернення у власність держави земельної ділянки площею 50 га вартістю близько 2 млн гривень.

Встановлено, що між ДП «Дослідне господарство «Кутузівка» Національної академії аграрних наук України» (правонаступник — ДП «Дослідне господарство «Кутузівка» Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України) та товариством з обмеженою відповідальністю у лютому 2008 року укладено договір про спільну діяльність із метою вирощування вічнозелених лісових порід рослин і дерев.

Проте насправді між сторонами були умови прихованої оренди.Фактично господарство передало товариству земельну ділянку у платне користування, не погодивши це з уповноваженим органом.

Вказане суперечить вимогам цивільного та земельного законодавства і порушує інтереси держави у сфері ефективного використання земельних ресурсів, адже розпорядження спірною ділянкою відбулося без згоди належного власника.

Господарський суд Харківської області задовольнив позов прокуратури, поданий в інтересах держави в особі ГУ Держгеокадастру у Харківській області до ДП «Дослідне господарство «Кутузівка» Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України й товариства з обмеженою відповідальністю, та визнав договір про спільну діяльність недійсним і зобовʼязав повернути земельну ділянку у власність держави.

ТОВ подало апеляційну скаргу.

Постановою Східного апеляційного господарського суду її залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції — без змін.

Після набрання рішенням законної сили прокурори вжили заходів для його реального виконання: земельну ділянку повернуто державі.

