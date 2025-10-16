Усі громади Харківщини приєдналися до Асоціації прифронтових міст та громад

Сьогодні усі 56 громад області приєдналися до Асоціації прифронтових міст та громад.

Захід відбувся під час зустрічі очільників громад з керівником Асоціації, Харківським міським головою Ігорем Тереховим, повідомляє міськрада.

«Створити умови для повернення людей, для розвитку молоді, дітей – ось що головне. Бо якщо немає населення – то для кого ця відбудова? Нам потрібне доступне житло, перспективна робота, громадська безпека, якісна медицина та освіта. І, як би це не було важко, робити це треба вже зараз. Рано чи пізно, але питання повоєнної відбудови постане перед нашими громадами. Саме для цього ми й створили нашу Асоціацію. Ми хочемо об’єднати зусилля місцевого самоврядування та держави навколо єдиної стратегії підтримки прифронтових територій і їх подальшого відновлення», – зазначив Ігор Терехов.

За його словами, основні напрямки роботи з прифронтовими громадами, на яких вже зосереджена Асоціація: безпека, розмінування територій, подолання наслідків бойових дій, психологічна реабілітація населення, налагодження систем попередження надзвичайних ситуацій, підтримка родин військовослужбовців та цивільних, які постраждали від війни.

Зараз Асоціація зосереджена на відстоюванні необхідності збереження 64% ПДФО у прифронтових громадах та вдосконаленні системи фінансування освіти на відповідних територіях.

Зазначається, що меморандуми про наміри приєднання до АПМГ підписали вже понад 50 громад Сумщини та Чернігівщини. Громади Миколаївської, Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської та Київської областей підтримали ініціативу створення такого обʼєднання.

