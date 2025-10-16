Правоохоронці зафіксували наслідки російських атак по Харківщині: загинула жінка
За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 16 жовтня орієнтовно о 16:50 збройні сили рф завдали авіаційного удару по селу Сковородинівка Золочівської ОТГ Богодухівського району. Пошкоджено приміщення сільськогосподарських підприємств, транспортні засоби, житлові будинки, господарські споруди.
Близько 10:20 ударний безпілотник, попередньо типу «Молнія», влучив у Лозовеньківське водосховище.
Вранці війська рф здійснили комбіновану атаку із застосуванням ракет та БпЛА (за попередніми даними типу «Герань-2») по обʼєктах енергетичної та газової інфраструктури регіону. Поранення дістали четверо чоловіків — працівників підприємств, які потрапили під удари: двоє в Ізюмському районі, ще двоє — у Богодухівському.
Вчора внаслідок ворожого артилерійського обстрілу села Новоосинове Купʼянського району загинула 58-річна жінка.
Увечері 15 жовтня війська рф завдали удару по місту Купʼянськ: поранено 75-річну жінку.
Прокурори та слідчі поліції вживають усіх можливих і необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.