16.10.2025 22:38
Просмотров: 78

Четверо працівників підприємств постраждали внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру Харківщини

Вранці 16 жовтня російські військові здійснили комбіновану атаку із застосуванням ракет та БпЛА по обʼєктах енергетичної та газової інфраструктури Харківщини. Постраждали четверо людей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Поранення дістали четверо чоловіків – працівники підприємств, які потрапили під удари: двоє в Ізюмському районі, ще двоє – у Богодухівському.

Нагадаємо, протягом доби Харківська область зазнала масованого комбінованого обстрілу, який розпочався біля 23:00 15 жовтня й тривав до ранку 16 жовтня. Останній удар стався о 7:30 – кількома ракетами й «шахедами» по енергетичному об’єкту в Лозівському районі, внаслідок чого понад 7000 абонентів залишилися без електропостачання.

Агентство Телевидения Новости

