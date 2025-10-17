Прохолодно, без опадів: прогноз погоди по Харкову та області на 17 жовтня

У п’ятницю, 17 жовтня, у Харківській області буде прохолодно. Вранці можливий туман, а вночі – заморозки на поверхні ґрунту.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

У п’ятницю на Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман, вітер південно-західний 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °C, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3 °C. Вдень очікується +9…+14 °C.

У Харкові вночі прогнозується +3…+5 °C, на поверхні ґрунту заморозки до -3 °C, а вдень температура підніметься до +11…+13 °C.

