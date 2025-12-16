Катував українців під час окупації Харківщини: російському воєнному злочинцю заочно оголосили вирок

До 12 років позбавлення волі заочно засудили російського окупанта, який вчиняв воєнні злочини проти цивільного населення України. Засуджений – 42-річний росіянин Володимир Самойлов, уродженець Бєлгородської області рф.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Під час тимчасової окупації частини Харківської області у 2022 році він виконував обов’язки керівника незаконного правоохоронного органу окупантів – так званої «народної поліції» на території Липецької громади Харківського району.

Загарбники облаштували на захопленій території Харківського і Дергачівського районів декілька катівень, куди звозили викрадених мирних українських громадян та тримали там в антисанітарних умовах без їжі та води.

Під час судового розгляду доведено, що Самойлов особисто брав участь у каральних рейдах окупантів і у подальшому катуванні потерпілих.

Спільно з іншими окупантами він бив та піддавав тортурам цивільне населення, намагаючись примусити їх до співпраці з окупаційною владою та «вибити» інформацію про розташування оборонних позицій ЗСУ і дані українських правоохоронців.

Під час допитів окупанти застосовували фізичну силу, били людей молотками по голові та кінцівках, погрожували позбавленням життя, катували електрострумом, імітували розстріл. Окремим видом тортур, які Самойлов застосовував до потерпілих, було лиття води на обличчя через рушник, блокуючи тим самим доступ повітря та провокуючи задуху. Такі екзекуції він називав «банним днем». Таким чином Самойлов разом зі своїми спільниками намагався залякати місцевих жителів та зламати їхній спротив російським окупантам.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав окупанта винним за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб) та засудив його до 12 років позбавлення волі.

