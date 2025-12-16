У рф відмовляються від Різдвяного перемир’я

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відповів на запитання про те, як росія ставиться до пропозиції України про різдвяне перемир’я.

Про це повідомляє УНІАН.

За словами Пєскова, вона ставиться до такої ідеї негативно.

«Ми хочемо миру. Ми не хочемо перемир’я, щоб дати перепочинок Україні й підготуватися до продовження війни», – передають пропагандистські росЗМІ слова Пєскова.

Він заявив, що остання розмова між президентом рф володимиром путіним і американським лідером Дональдом Трампом відбулася 16 жовтня.

«Ми хочемо зупинити цю війну, досягти наших цілей, забезпечити наші інтереси й гарантувати мир у Європі на майбутнє», – сказав Пєсков.

Спікер стверджує, що в Кремлі триває активна підготовка до прямої лінії путіна, який «уже працює із запитаннями росіян».

Ідею так званого «різдвяного перемир’я» запропонував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Агентство Телевидения Новости