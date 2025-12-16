Окупанти вдарили по селу Червоне на Харківщині: постраждало двоє дітей

Двоє дітей постраждали внаслідок ворожого удару по Близнюківській громаді.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні вранці окупанти атакували БпЛА село Червоне.

«Через ворожий удар зазнали гострої реакції на стрес дівчата 12 і 17 років. Медики надали їм необхідну допомогу на місці», – зазначив Синєгубов.

Виникла пожежа у приватному будинку. Екстрені служби працюють над ліквідацією загоряння.

Агентство Телевидения Новости