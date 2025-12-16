Другое
Перейти к списку новостей
16.12.2025 14:54
Просмотров: 97

На Харківщині чоловік напав із ножем на знайомого: постраждалий в лікарні

На Харківщині чоловік напав із ножем на знайомого: постраждалий в лікарні

У селі Леб’яже Чугуївського району Харківської області між двома чоловіками стався конфлікт, під час якого один із них завдав ножового поранення опоненту. Внаслідок нападу 30-річний чоловік дістав тяжкі тілесні ушкодження та був доставлений до медичного закладу.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Правоохоронці встановили, що потерпілий прийшов до знайомого за місцем проживання. Між чоловіками раптово виникла сварка, під час якої 32-річний зловмисник схопив ніж і завдав знайомому удар у грудну клітину.

Підозрюваного затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Поліцейські вилучили ніж та інші речові докази.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 