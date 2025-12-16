На Харківщині чоловік напав із ножем на знайомого: постраждалий в лікарні

У селі Леб’яже Чугуївського району Харківської області між двома чоловіками стався конфлікт, під час якого один із них завдав ножового поранення опоненту. Внаслідок нападу 30-річний чоловік дістав тяжкі тілесні ушкодження та був доставлений до медичного закладу.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Правоохоронці встановили, що потерпілий прийшов до знайомого за місцем проживання. Між чоловіками раптово виникла сварка, під час якої 32-річний зловмисник схопив ніж і завдав знайомому удар у грудну клітину.

Підозрюваного затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Поліцейські вилучили ніж та інші речові докази.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

