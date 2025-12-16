Ґвалтували 14-річного хлопця та знімали відео: справу двох жителів Харківщини передали до суду

В одному з населених пунктів Харківського району 14-річний хлопець періодично допомагав своєму 20-річному знайомому по господарству. Неповнолітній опинився у складних життєвих обставинах: він втратив матір і перебував у вразливому стані.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Після випадкового пошкодження майна – розбитого дзеркала – чоловік разом зі своїм на той час ще 14-річним товаришем почав систематично принижувати підлітка.

«Влітку 2025 року вони поставили хлопця перед вибором – побиття або зґвалтування сторонніми предметами. Він благав дати йому спокій, але був змушений підкоритися. Під час цинічних сексуальних злочинів до потерпілого застосували також фізичну силу. Сексуальні дії зловмисники знімали на відео, завдаючи підлітку ще більших моральних страждань. Надалі ці файли вони поширили у листуванні», – розповіли в прокуратурі.

Стосовно 20-річного чоловіка затверджено обвинувальний акт за фактами:

катування, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 127 КК України);зґвалтування групою осіб, повторно (ч.ч. 2, 3 ст. 152 КК України);виготовлення, розповсюдження дитячої порнографії, примушування неповнолітньої особи до участі у створенні цього, вчиненого повторно (ч.ч. 3, 4 ст. 301-1 КК України).

Неповнолітньому, враховуючи його вік, інкримінують тільки ч. 3 ст. 152 КК України. За іншими вказаними злочинами стосовно нього затверджено клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру у вигляді передачі під нагляд матері. Обидва обвинувачені перебувають під вартою.

