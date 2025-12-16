Поліція розшукує свідків смертельної ДТП на трасі Харків – Дніпро

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 24 листопада близько 8:30 в районі 49 км автодороги Е105 Харків – Дніпро. Легковик влетів у відбійник, водій загинув.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Автомобіль Mazda-6 білого кольору, виїхавши за межі проїжджої частини, врізався у відбійник. Внаслідок аварії водій від отриманих травм загинув на місці події до приїзду лікарів.

На даний час проводиться досудове розслідування кримінального провадження.

Свідків та очевидців ДТП правоохоронці просять звертатися за телефонами: 093-987-22-85 або до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Миколи Хвильового, 22.

