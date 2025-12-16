Жителька Куп’янська відмовлялася евакуювати трьох дітей: родину з-під обстрілів вивозили військові

14 грудня з міста Куп’янськ були евакуйовані 39-річна жінка та її троє дітей: хлопці 9, 17 років та дворічна дівчинка. Наразі родина перебуває в умовно безпечному місці.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Правоохоронці встановили, що під час проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб жінка відмовлялася виїжджати сама та вивозити дітей до безпечної території.

За вказаним фактом поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости