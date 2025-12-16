Другое
16.12.2025 16:47
Просмотров: 87

Росіяни посилили штурми на Харківщині: зафіксовано 29 атак з початку доби

Росіяни посилили штурми на Харківщині: зафіксовано 29 атак з початку доби

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 16 грудня. Триває 1392 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 167.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім атак у районах населених пунктів Приліпка, Синельникове та у бік Ізбицького, Обухівки, Колодязного.

На Куп’янському напрямку росіяни 22 рази намагалися витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій в бік Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки, Піщаного, Новоплатонівки, Голубівки, десять боєзіткнень ще тривають.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

