У Куп’янську окупанти намагаються вирватися з оточення через газопровід

Оточені в Куп’янську на Харківщині підрозділи росармії чинять жорсткий опір і намагаються вийти з міста, зокрема через недіючий газопровід. У Силах оборони заявляють, що всі такі маршрути перебувають під постійним вогневим і розвідувальним контролем.

Про це в ефірі «Армія TV» розповів начальник служби безпілотних систем 13-ї бригади Нацгвардії “Хартія” Ігор Райков.

За його словами, раніше йшлося приблизно про 200 окупантів, але сили оборони скорочують їхню кількість. Зусилля українських частин у зоні операції розподілені за двома напрямами: це перерізання логістики й локалізація оточення ворога в самому місті й зачищання самого міста.

«Перша частина завершилася, успішно завершилася. Друга частина – це локалізація ворога в місті, стабілізаційні заходи в самому місті й та частина операції по зачистці, яка продовжується на цей час», – пояснив він.

Росіяни не залишають спроб пробити піший сухопутний коридор до свого оточеного гарнізону в місті, зокрема, використовуючи газопровід, який не діє.

«Труба під постійним вогневим контролем і розвідкою перебита й успіхом закінчитися будь-яка така спроба ворога наразі не може. І це дає змогу проводити дії в самому місті. Логістика у ворога – виключно дронами. І завдяки цьому ворог не має достатньої кількості там ні води, ні провізії, ні навіть боєприпасів, але продовжує дуже суворий спротив», – пояснив військовий.

