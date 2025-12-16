Другое
Перейти к списку новостей
16.12.2025 20:41
Просмотров: 74

Поліція Харківщини посилює контроль за незаконною вирубкою хвойних дерев

Поліція Харківщини посилює контроль за незаконною вирубкою хвойних дерев

Напередодні новорічних свят поліція посилює заходи з протидії незаконній вирубці хвойних дерев. Правоохоронці патрулюють лісові масиви та перевіряють законність реалізації новорічних дерев у громадах. 

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

З метою недопущення правопорушень поліцейські офіцери громад та наряди поліції посилюють патрулювання лісових масивів, а також проводять перевірки місць реалізації новорічних дерев.

У Нововодолазькій громаді поліцейські перевірили одне з місць продажу хвойних дерев. Порушень не виявлено: всі дерева мають відповідне маркування, а продавці – необхідні документи для здійснення торгівельної діяльності.

Поліція нагадує, що самовільна вирубка ялинок та сосен є правопорушенням і тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність. Окрім цього, правопорушники зобов’язані відшкодувати збитки, завдані лісовому господарству, розмір яких залежить від діаметра зрубаного дерева.

Купувати новорічні дерева необхідно у спеціально визначених місцях. В кожного легального дерева має бути спеціальна бірка або самоклейна етикетка з індивідуальним номером та штрих-кодом.

Перевірити легальність походження дерева можна за допомогою офіційного онлайн-сервісу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 