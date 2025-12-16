Поліція Харківщини посилює контроль за незаконною вирубкою хвойних дерев
Напередодні новорічних свят поліція посилює заходи з протидії незаконній вирубці хвойних дерев. Правоохоронці патрулюють лісові масиви та перевіряють законність реалізації новорічних дерев у громадах.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
З метою недопущення правопорушень поліцейські офіцери громад та наряди поліції посилюють патрулювання лісових масивів, а також проводять перевірки місць реалізації новорічних дерев.
У Нововодолазькій громаді поліцейські перевірили одне з місць продажу хвойних дерев. Порушень не виявлено: всі дерева мають відповідне маркування, а продавці – необхідні документи для здійснення торгівельної діяльності.
Поліція нагадує, що самовільна вирубка ялинок та сосен є правопорушенням і тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність. Окрім цього, правопорушники зобов’язані відшкодувати збитки, завдані лісовому господарству, розмір яких залежить від діаметра зрубаного дерева.
Купувати новорічні дерева необхідно у спеціально визначених місцях. В кожного легального дерева має бути спеціальна бірка або самоклейна етикетка з індивідуальним номером та штрих-кодом.
Перевірити легальність походження дерева можна за допомогою офіційного онлайн-сервісу.