В Україну вдалося повернути 60 громадян з ТОТ та рф

Відбулася робоча зустріч із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою та керівниками місій Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні та росії. Сторони обговорили низку гуманітарних питань, зокрема допомогу військовополоненим, верифікацію зниклих безвісти та повернення українських громадян.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

На територію України з рф та тимчасово окупованих територій повернулися 15 українців, більшість з яких маломобільні.

Зокрема, повернулася 56-річна жінка, яка перенесла інсульт і є маломобільною особою. З 2022 року вона вимушено перебувала у росії. Її донька звернулася до Офісу Омбудсмана з проханням допомогти у виїзді.

Крім того, ще 45 громадян України були повернуті на Батьківщину – це особи, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців на території рф.

Лубінець назвав ключові результати зустрічі з російською омбудсманкою:

передали 2000 посилок із гуманітарною допомогою для українських військовополонених, а також листи від рідних;досягнуто домовленостей щодо верифікації осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та передано списки;передали списки з-поміж окремої категорії громадян: важкопоранені і важкохворі;окремо обговорили питання повернення незаконно затриманих цивільних українців та передали списки;обговорили питання засуджених у рф українських військовополонених та передали список.

Агентство Телевидения Новости