16.12.2025 22:04
Бійці «Хартії», які брали участь у Куп’янської операції, отримали нагороди

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко нагородив учасників Куп’янської операції у складі пошуково-ударного угруповання «Хартія».

Про це повідомили у 2-му корпусі Національної гвардії України «Хартія».

Очільник МВС відзначив роль 2-го корпусу НГУ «Хартія» в операції.

«Куп’янський напрямок залишається одним із ключових – саме тут ворог намагається реалізувати свої наступальні плани. Успішна операція «хартійців» спільно із суміжними підрозділами Сил Оборони з деблокування Куп’янська – результат чіткого планування та професійних дій. Саме так і виглядає ефективна військова робота», – зазначив Клименко.

Під час візиту на Харківщину міністр МВС заслухав доповідь про оперативну обстановку на лінії фронту командира 2-го корпусу НГУ «Хартія» Ігоря Оболєнського та керівника Східного регіонального управління Держприкордонслужби Олександра Птиці.

