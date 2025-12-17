Через обстріли росіян на Харківщині постраждали четверо людей, серед них діти

Минулої доби ворог гатив по населених пунктах Лозівського, Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районам.

Проти цивільного населення росіяни застосували безпілотні літальні апарати різних видів, повідомляє ГУНП в Харківській області.

Окупанти здійснили обстріли Лозівського району. У селі Червоне пошкоджені приватний будинок, автомобілі, господарчі приміщення. Гострої реакції на стрес зазнали двоє неповнолітніх дівчат – 12 та 17 років. Також отримав тілесні ушкодження 20 річний місцевий житель.

На території Великобурлуцької громади через влучання ударного безпілотника виникла пожежа приватного домоволодіння. Зруйновано господарські будівлі, пошкоджено автівку. Постраждав 50-річний місцевий мешканець.

Також унаслідок ударів ворога пошкоджено будинок в селі Борова Ізюмського району.

Армія рф атакувала село Золочівської громади. FPV-дрон пошкодив приватний будинок та господарські споруди.

16 грудня поліцейські здійснили 14 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 18 кримінальними провадженням, пов’язаним зі збройною агресією російської федерації.

Агентство Телевидения Новости