Вогнеборці показали наслідки пожежі після влучання БпЛА на Куп’янщині

Вогнеборці показали наслідки пожежі після влучання БпЛА на Куп’янщині

Вранці 17 грудня ворожий ударний безпілотник завдав удару по приватному домоволодінні у селі Заміст Великобурлуцької громади Куп’янського району.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

Внаслідок вибуху зайнялись господарча споруда та легковий автомобіль на загальній площі 100 м кв.

За попередніми даними постраждав 50-річний чоловік. Він отримав гостру реакцію на стрес та легкі поранення.

Медики ДСНС надали постраждалому необхідну медичну допомогу на місці.

До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучались 18 співробітників та 5 одиниць техніки ДСНС, зокрема медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.

