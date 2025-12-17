Вогнеборці показали наслідки пожежі після влучання БпЛА на Куп’янщині
Вранці 17 грудня ворожий ударний безпілотник завдав удару по приватному домоволодінні у селі Заміст Великобурлуцької громади Куп’янського району.
Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.
Внаслідок вибуху зайнялись господарча споруда та легковий автомобіль на загальній площі 100 м кв.
За попередніми даними постраждав 50-річний чоловік. Він отримав гостру реакцію на стрес та легкі поранення.
Медики ДСНС надали постраждалому необхідну медичну допомогу на місці.
До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучались 18 співробітників та 5 одиниць техніки ДСНС, зокрема медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.