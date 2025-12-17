Сили ППО цієї ночі знешкодили 37 БпЛА окупантів

Цієї ночі над Україною було збито 37 повітряних цілей.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

«У ніч на 17 грудня (з 18.00 16 грудня) противник атакував 69 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово– рф., Гвардійське – ТОТ АР Криму, близько 40 із них – «шахеди», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 37 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За словами військових, зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Агентство Телевидения Новости