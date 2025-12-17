Другое
У харківській гімназії відкрили меморіальну дошку загиблому бійцю 127-ї бригади

У харківській гімназії відкрили меморіальну дошку загиблому бійцю 127-ї бригади

10 грудня на стіні Харківської гімназії №148 відкрили меморіальну дошку старшому солдату 127-ї ОВМБр Олегу Коломійцю з позивним «Добрий».

Про це повідомили в 127-й окремій важкій механізованій Харківській бригаді.

Памʼять захисника вшанували за ініціативою його батька та підтримки школи та громади. З весни 2022 року Олег служив у 229 батальйоні ТрО та боронив Харків від перших днів вторгнення агресора.

Олег Коломієць брав участь у звільненні Харківщини від загарбників, був прикладом мужності й надійності для побратимів. Він загинув 30 вересня 2023 року, обороняючи позиції поблизу Новодарівки на Запоріжжі.

