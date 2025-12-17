Захисник із Харківщини загинув під час виконання бойового завдання

Військовослужбовець Збройних сил України Михайло Мороз із Харківщини зник безвісти під час виконання бойового завдання на одному з напрямків фронту. Згодом його офіційно визнали загиблим.

Про це повідомили у Донецькій селищній раді.

Михайло Мороз народився 30 жовтня 1996 року у селищі Донець Харківської області, де провів дитинство та шкільні роки. Після закінчення школи навчався у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» і працював у Харкові.

У 2018–2020 роках Михайло проходив строкову військову службу. У травні 2025 року він вступив до війська. Під час виконання бойового завдання військовослужбовець зник безвісти. 13 вересня 2025 року його офіційно визнали загиблим.

Михайло Мороз був єдиним сином у родині.

