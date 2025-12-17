На Куп’янському напрямку дрони нацгвардійців працюють в тилу противника (відео)

Росіяни не полишають спроб просунутися на Харківщині. На Куп’янському напрямку оператори дронів НГУ нищать окупантів на підступах до позицій українських захисників.

Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

«Оператори безпілотних систем 15 бригади Національної гвардії України «Кара-Даг» знищують окупантів ще на підступах до позицій українських військ», – йдеться в повідомленні.

Також дрони гвардійців постійно літають у тилу росіян, де шукають укріплення та техніку, які відразу утилізують.

За кілька днів було знищено гармату, танк, станцію-ретранслятор, декілька бліндажів з окупантами всередині та велику кількість особового складу противника.

Агентство Телевидения Новости