Жительку Харківщини вбило дерево: подробиці трагедії та вирок суду

У Харківському районі суд розглянув справу про загибель жінки, на яку в лісі впала частина дерева під час незаконного спилювання сосни. Суд визнав чоловіка винним у вбивстві через необережність і призначив покарання з випробувальним строком.

Про це стало відомо з вироку, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

У ніч на 21 серпня 2025 року поблизу селища Васищеве Харківського району чоловік разом із дружиною та знайомим пішов до лісового масиву, де почав пиляти сосну бензопилою.

За даними слідства, під час робіт чоловік порушив правила безпеки та не використовував засоби захисту. Сосна, яку чоловік спиляв, впала на клен, який, своєю чергою, зачепив жінку. Постраждалу доставили додому та викликали «швидку», однак медики констатували її смерть.

Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті стала тяжка закрита травма грудної клітки, отримана внаслідок падіння частини дерева. Суд дійшов висновку, що між діями обвинуваченого та загибеллю жінки існує прямий причинно-наслідковий зв’язок.

Під час судового розгляду чоловік повністю визнав провину, не заперечував обставин справи та розкаявся. Суд врахував, що він раніше не судимий, має двох малолітніх дітей. Обтяжуючих обставин не встановлено.

У результаті суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді трьох років обмеження волі, але звільнив від його відбування з іспитовим строком на один рік і шість місяців. Також суд ухвалив конфіскувати бензопилу, якою пиляли дерева.

Агентство Телевидения Новости