Харків приєднався до Глобальної мережі міст ЮНЕСКО, що навчаються

Харків офіційно увійшов до UNESCO Global Network of Learning Cities (GNLC) – міжнародної мережі міст, які впроваджують кращі практики освіти впродовж життя.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Участь у мережі передбачає обмін досвідом між містами, впровадження сучасних освітніх підходів, а також розвиток доступної та безпечної освітньої інфраструктури для мешканців різного віку.

Приєднання до GNLC засвідчує відповідність освітньої політики Харкова принципам сталого розвитку, які підтримує ЮНЕСКО, та створює додаткові можливості для міжнародної співпраці у сфері освіти.

Агентство Телевидения Новости