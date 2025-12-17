17.12.2025 20:13
Кабан завітав до супермаркета під Харковом: жителів просять не наближатися до дикої тварини
Сьогодні ввечері у місті Дергачі Харківського району біля магазину «Чудо Маркет» помітили дикого кабана.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
За словами Задоренка, ситуація під контролем: оперативні служби, зокрема офіцери громади, вже задіяні та вживають необхідних заходів.
«Прошу не наближатися до тварини, не намагатися її проганяти, подбати про безпеку дітей», – йдеться в повідомленні.