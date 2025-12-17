Другое
17.12.2025 20:13
Просмотров: 99

Кабан завітав до супермаркета під Харковом: жителів просять не наближатися до дикої тварини

Сьогодні ввечері у місті Дергачі Харківського району біля магазину «Чудо Маркет» помітили дикого кабана.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За словами Задоренка, ситуація під контролем: оперативні служби, зокрема офіцери громади, вже задіяні та вживають необхідних заходів.

«Прошу не наближатися до тварини, не намагатися її проганяти, подбати про безпеку дітей», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

