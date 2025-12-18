Майже два роки вважався зниклим безвісти: на фронті загинув захисник із Харківщини
Стало відомо про загибель військовослужбовця Збройних сил України Руслана Лучки, який майже два роки вважався зниклим безвісти. Він загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Про це повідомили у Лозівській міській раді.
Руслан Лучка народився 10 березня 1980 року в селищі Панютине (нині — Лиманівка) Харківської області. У 1987 році розпочав навчання в Панютинській загальноосвітній школі №1. Після закінчення дев’яти класів вступив до Панютинського ПТУ №56, де здобув спеціальність тракториста-машиніста. Після завершення навчання працював на Панютинському вагоноремонтному заводі, згодом одружився та певний час перебував на заробітках.
У 2015 році він повернувся до рідного селища та влаштувався слюсарем із ремонту рухомого складу на заводі. З початком повномасштабної війни добровільно звернувся до територіального центру комплектування та був призваний на військову службу. Проходив службу на посаді головного сержанта І протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки військової частини А7402.
Під час служби брав участь у бойових діях з оборони Харкова, у районах Великих Бурлуків, Циркунів, Великих Проходів та Бахмута. За проявлену мужність і відвагу був нагороджений медаллю «За військову службу Україні» та пам’ятною медаллю «За оборону міста-героя Харків».
У лютому 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Рівнопіль Донецької області з Русланом Лучкой зник зв’язок, після чого військового вважали зниклим безвісти. Згодом було встановлено, що захисник загинув 24 лютого 2024 року внаслідок штурмових дій противника.