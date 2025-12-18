Другое
Сегодня 11:59
Просмотров: 16

Енергетик, логіст та закрійник: вакансії тижня у Харківській області

Енергетик, логіст та закрійник: вакансії тижня у Харківській області

Станом на 18 грудня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2568 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Закрійник – 40 000 грн.2. Механік з ремонту транспорту – 30 000 грн.3. Лікар-стоматолог-ортопед – 29 900 грн.4. Терапевт мови й мовлення – 29 000 грн.5. Логіст – 25 000 грн.6. Навішувач заготовок – 21 000 грн.7. Дозувальник компонентів бетонних сумішей – 20 000 грн.8. Енергетик – 19 990 грн.9. Присукальник основ – 19 900 грн.10. Водій дрезини – 19 550 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та області можна ознайомитись за посиланням. 

