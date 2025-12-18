Десятирічний хлопець на Віннічині помер від голоду: його не годували 60 днів

На Вінниччині розслідують смерть Працівнику соціальної служби, закріпленому за сім’єю, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 137 КК України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дитини, що спричинило смерть). хлопчика від голоду.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Могилів-Подільської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом смерті 10-річного хлопчика з інвалідністю у Вінницькій області. Дитину виявили 16 грудня в будинку, де він проживав разом із матірʼю. У голоді та антисанітарії.

Згідно з висновком судово-патологоанатомічної експертизи, причиною смерті дитини стало тривале голодування. Хлопчика не годували майже 60 днів, він отримував лише воду, дуже мало і рідко. За словами експертів дитину можна було врятувати, якби йому надали спеціалізовану медичну допомогу та належний нагляд.

За даними слідства, дитина мала інвалідність з народження, а тому потребувала постійної сторонньої допомоги та медичного нагляду. Встановлено, що з травня 2025 року хлопчик припинив відвідувати навчальний заклад. Стан його здоров’я поступово погіршувався, однак мати не зверталася за медичною допомогою.

При цьому, сімʼя перебуває на обліку соціальної служби.

За даними прокуратури, у період із серпня по грудень представники соціальних і медичних служб неодноразово відвідували сім’ю за місцем проживання. Під час візитів ними фіксувалися неналежні умови проживання дитини та погіршення стану її здоров’я, що відображалося у відповідних документах. Водночас рішень про вилучення дитини із сім’ї та забезпечення необхідного лікування уповноваженими органами не приймалося.

За даними слідства, неналежне виконання матір’ю обов’язків по догляду за дитиною, а також відсутність своєчасних заходів захисту з боку відповідних служб, призвели до смерті хлопчика.

Матір дитини затримано. Їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці, що спричинило смерть) та ст. 166 КК України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною). Їй обрано запобіжний у вигляді тривання під вартою. Раніше її вже притягували до адміністративної відповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання дітей за ч. 1 ст. 184 КУпАП.

Працівнику соціальної служби, закріпленому за сім’єю, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 137 КК України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дитини, що спричинило смерть).

