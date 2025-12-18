Рада підтримала перейменування «копійки» у «шаг»

Верховна Рада України підтримала у першому читанні перейменування обігової монети з «копійки» в «шаг», як запропонували в НБУ.

Про це йдеться на засіданні Верховної Ради, повідомляє Економічна правда.

За відповідне рішення проголосувало 264 народних депутати. Відповідний законопроєкт був зареєстрований 1 жовтня 2025 року.

Наразі законопроєкт очікує на друге читання.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Національний банк ініціював зміну назви розмінних монет з «копійка» на «шаг». Через місяць голова НБУ Андрій Пишний направив голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку відповідний законопроєкт з проханням ініціювати його внесення на розгляд парламенту.

